Новые AirPods смогут заряжаться за 15 минут

Apple представит AirPods 2 на своем мартовском мероприятии. Обновленная версия беспроводных наушников будет иметь улучшенное качество звука, водостойкость, новую опцию черного цвета и т.д.

Ожидается, что AirPods 2 также будет иметь беспроводную зарядку в корпусе, аналогичную новой Galaxy Buds от Samsung.

Новинка будет иметь быструю беспроводную зарядную коробку стандарта Qi, которая сможет заряжать как корпус, так и сами AirPods от 0 до 100% всего за 15 минут. Тем не менее, док-станция AirPods2 окажется больше и тяжелее док-станции предшественника.