Новые Intel NUC 11 Extreme будут основаны на платформе Tiger Lake-H

Сетевые источники поделились подробностями о мини-ПК Intel NUC 11 Extreme, которые еще не были представлены официально. Итак, грядущие новинки получат чипы Intel Core i9, Core i7 и Core i5 линейки Tiger Lake-H, полноразмерные графические ускорители (вероятно, NVIDIA Ampere или AMD RDNA2), поддержку памяти DDR3-3200 МГц, до трех накопителей SSD M.2, поддержку шины PCIe 4.0, которая означает максимальную скорость работы видеокарты и SSD, поддержку двух разъемов с интерфейсом Thunderbolt 4, модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также 2,5 или 10 Gigabit Ethernet. Официальная презентация компьютеров Intel NUC 11 Extreme ожидается уже на следующей неделе.

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