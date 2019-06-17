Новые Pixel 3a и Pixel 3a XL

Эксперты приписывают смартфонам 8-ядерый мобильный чипсет семейства Snapdragon от Qualcomm и 4 ГБ «оперативки». Утечки говорят, что смартфон Pixel 3a будет оснащен OLED-экраном на 5,6 дюйма, обеспечивающим разрешение 2220 х 1080 пикселей. Гаджет Pixel 3a XL получит дисплей большего размера: размер диагонали будет равен 6 дюймам. Разрешение составит 2160 х 1080 пикселей.На задней панели разработчик установил главную камеру, состоящую из одного оптического блока, и стандартный сканер отпечатков пальцев. В нижней грани корпуса располагается симметричный порт USB-C. Кроме того, в верхней части корпуса находится типовой аудиоразъем для наушников на 3,5 мм.О стоимости новинки пока неизвестно.