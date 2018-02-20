Новые Samsung Galaxy J могут получить дисплеи Infinity Display

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит к выпуску полноэкранные смартфоны в среднем ценовом сегменте. Сейчас такими экранами оснащаются флагманские смартфоны Galaxy S и Galaxy Note, а также новые модели Galaxy A. Стало быть, речь идет о следующем поколении серии Galaxy J. У корейского гиганта есть семейство Galaxy C, но его представители выпускаются лишь в некоторых регионах. Слух кажется достоверным ведь, смартфоны Galaxy J уже давно оснащаются качественными панелями Super AMOLED. Также источник сообщает, что среднебюджетные модели будут оснащаться гибкими экраны AMOLED вместо жёстких.