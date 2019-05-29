Новые USB-контроллеры питания Samsung поддерживают быструю зарядку до 100 Вт

Компания Samsung вышла на первое место в войнах быстрой зарядки, представив пару новых контроллеров USB Type-C Power Delivery - В SE8A и MM101 поддерживающие мощность до 100 ВТ.

Оба устройства получили платформу eFlash, которая позволяет гибко модифицировать прошивку в соответствии с самыми современными требованиями, обеспечивая мощность до 100 Вт (Вт, 20 В/5 А). Новые контроллеры питания соответствуют самым последним требованиям к USB для быстрой зарядки USB-PD 3.0, которые решают проблемы энергоэффективности и совместимости с различными мобильными устройствами. Подобные факторы могут привести к тому, что устройство заряжается медленнее или, наоборот, быстрее, чем требуется, что также может поставить под угрозу срок службы батареи.

При этом SE8A имеет дополнительную функцию безопасности Secure Element. MM101 оснащен датчиком влажности, который при повышенных показателях может остановить процесс зарядки в ситуациях. Оба контроллера также имеют встроенную флэш-память, которая позволяет производителям обновлять программное обеспечение без необходимости менять эти комплектующие. MM101 в настоящее время тестируется специалистами, в то время как SE8A уже находится в массовом производстве.