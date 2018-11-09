Новые беспроводные Bluetooth-ушники от Shinola

Новая разработка американской компании Shinola — беспроводные внутриканальные наушники Bluetooth In-Ear Monitors, созданные в сотрудничестве с Campfire Audio. Наушники доступны в черном и серебряном цвете и на одном заряде батареи живут до 12 часов. Гаджеты подключаются по Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX, aptX HD и AAC. Компания утверждает, что специально для этих наушников создала кастомный разъем MMCX для замены кабеля в случае, если тот выйдет из строя.

Они оценены в 250 долларов США, будут доступны в середине ноября.