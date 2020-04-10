Новые беспроводные наушники - Sony WF-XB700

Sony анонсировала новую пару настоящих беспроводных наушников - WF-XB700. Они имеют эргономичный дизайн с тремя креплениями для безопасной и удобной посадки, а также рейтинг защиты IPX4.

Для подключения используется Bluetooth 5.0, а чип передает звук в левое и правое ухо одновременно с низкой задержкой звука. К сожалению, у них нет технологии шумоподавления.

WF-XB700 имеет время автономной работы 9 часов, а быстрая зарядка в течение 10 минут может дать до 60 минут воспроизведения музыки. Компактный чехол для зарядки обеспечит дополнительное время автономной работы до 18 часов. WF-XB700 оценены в $ 120 и предлагается в черном и синем цветах.