Новые беспроводные наушники 1More

Популярный бренд аудио аксессуаров 1More представил беспроводные наушники с двумя улучшенными драйверами.

Говоря о технических характеристиках, они содержат коаксиальную двойную динамическую компоновку, которая обеспечивает баланс между камерой малого диаметра для превосходного качества звука. Звуковая камера сделана из материала ABS для идеальной подгонки, а шейный ободок является мягким и удобным для ношения аксессуаром.

Наушники также имеют антистрофическую компоновку катушек, чтобы компенсировать магнитные помехи и поддерживать чувствительность на высоком уровне. наушники имеют встроенный микрофон, который позволяет принимать телефонные звонки одним нажатием кнопки. Благодаря Bluetooth 4.2 наушники могут быть подключена практически ко всем устройствам, включая Android и iOS. Стоимость наушников 1More составляет 105 долларов.