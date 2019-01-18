Новые беспроводные наушники Horizon от Louis Vuitton

Взгляните на новые наушники от гиганта моды Louis Vuitton, названные Horizon. Это беспроводные наушники-вкладыши с 10-миллиметровыми бериллиевыми драйверами и поддержкой Bluetooth 4.2 и кодека aptX. Наушники и зарядный чехол, приятны на ощупь — у них идеально ровная глянцевая поверхность с матовыми элементами, а украшены они фирменной монограммой и металлическим логотипом бренда. Они также соответствуют степени защиты IPX4.

Помимо бесконечной монограммы LV, нам обещают безупречный звук, работу без подзарядки на протяжении 3,5 часов и интуитивно понятный сенсорный элемент управления. Модный гаджет разработан в сотрудничестве с аудиокомпанией Master & Dynamic и представлен в четырех вариантах — белом, черном, красном цвете и с цветным принтом. Ожидается, что беспроводные наушники поступят в продажу в конце этого лета и обойдутся в $995.