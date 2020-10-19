Новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Studio ANC

Huawei планирует выпустить свои первые наушники-вкладыши, получившие название FreeBuds Studio. Согласно полномасштабной утечке, опубликованной на немецком техническом сайте WinFuture, в новом устройстве предусмотрено активное шумоподавление (ANC) и много часов автономной работы.

Новинка получила изящный и лаконичный дизайн с поворотными амбушюрами и мягким оголовьем. Наушники всего 265 г и доступены в двух цветовых вариантах: Blush Gold и Graphite Black.

FreeBuds Studio получили 40-мм динамический драйвер и чип Kirin A1. Система ANC способна снизить окружающий шум до 40 децибел и при необходимости может быть отключена вручную. Для подключения есть и порт USB-C для зарядки. Две батареи емкостью 410 мАч обещают до 20 часов при воспроизведении музыки. Ожидаемый ценник Huawei FreeBuds Studio составляет 400 евро.