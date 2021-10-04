Новые беспроводные наушники OPPO Enco Free2 с настраиваемым шумоподавлением

Компания OPPO, один из ведущих мировых брендов по производству смартфонов и умных устройств, объявляет о старте продаж в России новых беспроводных наушников - OPPO Enco Free2. Наушники получили уникальную технологию настраиваемого шумоподавления, которая эффективно работает с трехъядерным чипом ANC и уменьшает фоновый шум до 42 дБ. OPPO Enco Free2 не только выводят индустрию беспроводных наушников на новый уровень, но и являются идеальным дополнением к серии смартфонов OPPO Reno 6. Стоимость наушников составляет 7 990 рублей.

В современных условиях эффективное шумоподавление и защита слуха стали необходимыми функциями для наушников. В Enco Free2 применяется специальная технология настраиваемого шумоподавления. Для ее разработки команда OPPO, отвечающая за акустику, провела различные тестирования с участием пользователей. В итоге алгоритм настраиваемого шумоподавления позволяет получить и оптимизировать кривую шумоподавления в соответствии с особенностями каждого человека.

В сочетании с трехъядерным чипом ANC, который обрабатывает большой объем данных, наушники OPPO Enco Free2 обеспечивают уменьшение фонового шума до 42 дБ — это один из самых высоких показателей в индустрии. Благодаря внедрению гибридного ANC, улучшенного алгоритма для уменьшения шума ветра и режима прозрачности было создано шумоподавление следующего поколения.

Настраиваемое шумоподавление - не единственная персонализированная функция Enco Free2. Наушники также получили технологию настраиваемого усиления звука, которая обеспечивает индивидуальное аудиовоспроизведение.

В Enco Free2 используется тест для оценки чувствительности слуха пользователя и создания алгоритма компенсации звука и звуковой кривой, которые специально адаптированы к особенностям слуха. Будь то басы, средние или высокие частоты, звук будет качественным.

В прошлом году OPPO выпустила наушники OPPO Enco X, которые были настроены совместно с датской компанией Dynaudio. Благодаря качеству Hi-Fi звука, они получили позитивные отзывы как от СМИ, так и пользователей, а некоторые даже назвали их новым стандартом звука для беспроводных наушников. В этом году OPPO вновь объединила усилия с датской компанией Dynaudio для настройки Enco Free2, чтобы наушники воспроизводили музыку так, как она была записана. Технология компенсации качества звука, 10 мм динамические драйверы и поддержка аудиоформатов высокой четкости, расширенное кодированием звука (AAC) и поддиапазонный кодек (SBC) гарантируют наушникам Enco Free2 по-настоящему качественное звучание.

Кроме того, наушники Enco Free2 получили систему из трех микрофонов для подавления шумов во время звонков. Эта технология делает человеческий голос более четким при одновременном снижении шума, что особенно эффективно против шума ветра. Пользователи смогут комфортно созваниваться даже вшумной обстановке.

Совместимость с Android и iOS Когда OPPO запустила приложение HeyMelody на базе Android, функции наушников OPPO Enco (настройка сенсорного управления, проверка уровня заряда батареи, получение обновлений) стали доступны всем пользователям смартфонов с Android. Теперь это приложение доступно и для пользователей iPhone. Приложение HeyMelody на базе iOS позволяет использовать передовые функции наушников OPPO Enco Free2, включая настраиваемые шумоподавление и усиление звука, а также настройку звука с решением Dynaudio и сенсорное управление.

OPPO Enco Free2 доступны в белом цвете. Они не только выполнены в стильном дизайне, но и невероятно удобны.

Чехол для зарядки наушников Enco Free2 имеет овальную форму, чтобы его было комфортно держать в руках. А легко открывающаяся крышка чехла выполнена с эффектом градиент.

Размер и форма наушников OPPO Enco Free2 сделаны так, чтобы они удобно держались в ухе. Кроме того, область сенсорного управления наушников имеет специальный тактильный дизайн, благодаря которому использование Enco Free2 становится еще более комфортным и понятным. OPPO продумала дизайн до мельчайших деталей, чтобы улучшить пользовательский опыт.