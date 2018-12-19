Появились новые беспроводные наушники REVEL True Wireless.

Они предлагают такие ключевые функции, как звук высокой четкости, защита от влаги, встроенный микрофон и 50-часовое время прослушивания музыки. Стоимость таких наушников составляет 68 долларов. В наушниках REVEL используется новейшая технология Bluetooth 5.0, поэтому вы можете легко подключаться к нескольким устройствам одновременно без задержек. Они плотно прилегают к вашему уху, а благодаря IP67 они так же хороши в тренажерном зале, как и во время утренних поездок на работу. Поставляются в черном и белом цвете.