Новые беспроводные наушники Redmi AirDots

Компания Xiaomi выпустила новую модель беспроводных наушников, которая стоит вдвое дешевле - всего 15 долларов.

Технически, это Redmi AirDots, тогда как первая модель была под брендом Xiaomi. Тем не менее, вы получаете те же функции кроме цвета. Наушники подключаются через Bluetooth 5.0 и имеют 7,2 мм динамики. Есть встроенный DSP с шумоподавлением окружающей среды. В них встроены элементы управления, двойное касание может вызвать голосового помощника.

Он даже работает с Siri на iPhone и Google Assistant на Android. Наушники работают до 4 часов от аккумулятора емкостью 40 мАч, в то время как их чехол продлевает заряд до 12 часов.