Новые беспроводные наушники Sennheiser Momentum True Wireless

Немецкий аудиогигант Sennheiser объявил о выпуске своих премиальных наушников Momentum True Wireless.

Наушники нового поколения предлагают бескомпромиссное качество звука в культовом дизайне. Работающие от Bluetooth, наушники Momentum True Wireless совместимы как с устройствами на Android, так и с iOS. Наушники оснащены 7-миллиметровыми динамиками, которые, по утверждению Sennheiser, переопределяют стандарт звука для настоящих беспроводных наушников. Наушники поставляются в компактном корпусе с тканевым покрытием и встроенным блоком питания. Одного заряда наушников Momentum хватает до четырех часов, что кажется довольно неплохим результатом.