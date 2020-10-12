Новые беспроводные наушники премиум класса Beoplay H95

Датский бренд Bang & Olufsen выпустил новые флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением (ANC) Beoplay H95 с ценником в 800 евро.

Beoplay H95 оправдывает большую стоимость материалами премиум-класса. Каркас выполнен из алюминия, оголовье - из кожи, а амбушюры с магнитным креплением - из кожи ягненка, наполненной мягкой пеной с эффектом памяти. Даже аксессуары сделаны по высоким стандартам.

За звук отвечает запатентованный дополнительно настраиваемый процессор DSP Bang & Olufsen и 40-миллиметровые титановые драйверы.

Срок службы батареи составляет 38 часов с включенным ANC и 50 часов без него. Beoplay H95 заряжается через USB-C. Поддерживаемые беспроводные кодеки включают AAC и aptX, а соединение с устройством обеспечивается через Bluetooth 5.1. Новинка доступна в сером и черном корпусе, а хранить их можно в специальном алюминиевом корпусе.