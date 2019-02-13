Новые бюджетные смартфоны CAMON iACE2x и CAMON iACE2

Компания Tacssion Holdings выпустила два новых смартфона CAMON iACE2x и CAMON iACE2.

Оба смартфона оснащены такими функциями, как 3 ГБ ОЗУ, 8-мп селфи-камера AI и градиентная цветовая отделка. CAMON iACE2x является более премиальным из двух смартфонов и предлагает дополнительный градиентный цвет черный Nebula. CAMON iACE2 выпущен в таких цветах как Midnight Black, Champagne Gold и City Blue и поставляется с 3 ГБ оперативной памяти. Кроме того, оба устройства более или менее одинаковы, оба оснащены 5,5-дюймовым дисплеем HD + Full View с соотношением сторон 18:9 и соотношением экрана к телу 80,5%. Телефоны поставляются с 32 ГБ встроенной памяти, которое можно увеличить до 128 ГБ с помощью карты microSD. С точки зрения оптики, оба устройства оснащены 13-мп задним датчиком AI с диафрагмой f / 1.8 и двойной светодиодной вспышкой, а также 8-мп фронтальной камерой с диафрагмой f / 2.0 и фронтальной вспышкой. Дополнительные функции программного обеспечения включают в себя AI Auto Scene Detection и Bokeh mode среди других. Tecno CAMON iACE2x и CAMON iACE2 работают от аккумуляторов емкостью 3050 мАч. Телефоны поддерживают две SIM-карты и оснащены функцией AI Face Unlock, а также устройством для считывания отпечатков пальцев, расположенным сзади.