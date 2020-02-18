Новые данные о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M31

Сегодня стали известны новые данные о смартфоне Samsung Galaxy M31 из бюджетного сегмента. Уже из ранних утечек мы знаем, что новинка получит большой аккумулятор на 6000 мАч и однокристальную систему Exynos 9611. Что касается, камер, то тут будет использоваться основная квадрокамера с главным модулем на 64 Мп. Информации о селфи-камере пока нет. Исходя их новой информации, гаджет будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти и будет стоить $225, что чуть больше стартовой цены смартфона Galaxy M30s.