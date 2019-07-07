Новые факты Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro получит Quad-камеру в круглом оформлении. Пользователи Сети основываясь на этих данных собрали первый концепт оформления задней панели устройства. Такое расположение камер авторы концепта связывают с оформлением передних фар автомобиля Porsche 911.Компания Huawei вплотную занимается разработкой флагманов линейки Mate, анонс которых намечен на сентябрь-октябрь. Информации о новинках пока мало, однако Mate 30 Pro уже не первый раз становится поводом обсуждений и предположений. О стоимости новинки пока неизвестно.