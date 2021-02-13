Новые фото с глобальной версии Xiaomi Mi 11

Компания Xiaomi опубликовала новые фотографии, сделанные на международную версию смартфона Xiaomi Mi 11. Напомним, что аппарат получил тройную камеру с модулями на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), 13 Мп (ширик) и 5 Мп (макро). Как выяснилось после первой разборки, первый модуль основан на прошлогоднем датчике изображения Samsung S5KHMX, который используется в флагманах прошлого поколения Xiaomi Mi 10, а также, например, в Motorola Edge+. Остальные модули основаны на датчиках OmniVision OV13B10 и Samsung S5K5E9. Фронтальная камера получила 20-Мп сенсор Samsung S5K3T2.