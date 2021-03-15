Новые фото с камеры Hasselblad в OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus опубликовала изображения смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, официальный релиз которых запланирован на 23 марта. Старшая модель получит расцветки Morning Mist и Winter Mist. Также китайский производитель поделился новыми фотографиями, сделанными на камеру OnePlus 9.

Напомним, что основная камера грядущей новинки была создана при непосредственном участии легендарной шведской компании Hasselblad. Уже известно, что в смартфоне будет использоваться сверхширокоугольная камера с датчиком изображения Sony IMX766. Также устройству прочат главный модуль тыльной на топовом датчике Sony IMX789, 8-Мп модуль телефото и 2-Мп модуль для макрофотографии, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы OnePlus 9 Pro
Обзоры:
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC Snapdragon 855+

В сети появились новые подробности о потенциально одном из самых необычных смартфонов этого года – Samsun...
Vivo X60 получит производительный процессор

Вчера версии Vivo X60 и X60 Pro были замечены на нескольких сертификационных сайтах. Ожидается, что они п...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 5 засветился в сети

Компания ASUS раскрыла название своего следующего геймерского смартфона ROG Phone – как и предполагалось,...
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20Лучшая электрощётка. Philips Sonicare 2 Series HX6232/20
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Redmi K40 может получить два комплекта п...
Redmi K40 может получить два комплекта пОдин из боссов Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал рендер с двумя вариантами упаковки смартфона Redmi K40, кото...
Запуск игры King's Bounty II откладывает...
Запуск игры King's Bounty II откладывает1C Entertainment и Koch Media объявили о том, что им пришлось отложить запуск King's Bounty II на 24 авгу...
Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming V...
Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming VКомпания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG289Q1A, который получил 28-дюймовую IPS-панель....
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 поступи...
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX73 поступиTP-LINK объявила о старте продаж Wi-Fi роутера Archer AX73. ...
Thermaltake выпустила беспроводную клави...
Thermaltake выпустила беспроводную клавиThermaltake выпустила клавиатуру W1 Wireless с переключателями Cherry MX. Новая клавиатура предлагает нес...
Глобальные Redmi Note 10 уже продают со ...
Глобальные Redmi Note 10 уже продают со Торговая площадка AliExpress уже с завтрашнего дня начинает продажи глобальных версий смартфонов Redmi No...
Huawei Nova 8 Pro показали на фото...
Huawei Nova 8 Pro показали на фотоВчера пользователь Weibo поделился живыми снимками смартфона Huawei Nova 8, который готов выйти в свет уж...
Представлен монитор iiyama G-Masters Red...
Представлен монитор iiyama G-Masters RedКомпания iiyama представила игровой монитор G-Masters Red Eagle GB2470HSU, который получил 24-дюймовую Fa...
realme Watch 2 слили в сеть...
realme Watch 2 слили в сетьКитайский производитель смартфонов realme выпустил свои первые умные часы под названием realme Watch в пе...
OnePlus Nord получает обновление OxygenO...
OnePlus Nord получает обновление OxygenOСмартфон OnePlus Nord начал получать обновление OxygenOS 10.5.11. Обновление предлагает не только новый п...
Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выход...
Смартфон Redmi Note 10 Pro готов к выходСетевые источники сообщили о том, что уже в феврале в Индии будут представлены смартфоны Redmi Note 10 и ...
Представлен объектив Yongnuo YN25mm F/1....
Представлен объектив Yongnuo YN25mm F/1.Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов для беззеркальных камер системы Micro Four Thirds модел...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфонаОбзор Oclean X Pro. Умная электрическая щетка с приложением для смартфона
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L форматеОбзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor