Новые фото с камеры Hasselblad в OnePlus 9 Pro

Напомним, что основная камера грядущей новинки была создана при непосредственном участии легендарной шведской компании Hasselblad. Уже известно, что в смартфоне будет использоваться сверхширокоугольная камера с датчиком изображения Sony IMX766. Также устройству прочат главный модуль тыльной на топовом датчике Sony IMX789, 8-Мп модуль телефото и 2-Мп модуль для макрофотографии, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти.