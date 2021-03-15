Новые фото с камеры Hasselblad в OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus опубликовала изображения смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, официальный релиз которых запланирован на 23 марта. Старшая модель получит расцветки Morning Mist и Winter Mist. Также китайский производитель поделился новыми фотографиями, сделанными на камеру OnePlus 9.

Напомним, что основная камера грядущей новинки была создана при непосредственном участии легендарной шведской компании Hasselblad. Уже известно, что в смартфоне будет использоваться сверхширокоугольная камера с датчиком изображения Sony IMX766. Также устройству прочат главный модуль тыльной на топовом датчике Sony IMX789, 8-Мп модуль телефото и 2-Мп модуль для макрофотографии, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ флеш-памяти.