Новые фотографии смартфона Moto G7 Plus

Компания Motorola 7 февраля представит четыре своих смартфона новых Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play и Moto G7 Power. В сети появилось живые фото будущего смартфона Moto G7 Plus.

Говоря о дизайне в первую очередь, фотографии показывают, что Moto G7 Plus получит популярную насечку в виде капли над экраном с тонкими рамками. Задняя часть устройства будет изогнутой формы, в ней будут размещены двойная камера и сканер отпечатков пальцев с фирменным логотипом Motorola. Пользовательский интерфейс телефона четко указывает на то, что он будет работать на Android Pie. Также есть слухи о том, что телефон будет оснащен 6,24-дюймовым дисплеем с разрешением 2270 х 1080 пикселей. Работать будет на восьмиядерном чипсете Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц, оснащенный до 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти. Стоимость его будет составлять 240 долларов.