Новые iPhone 12 не получат наушники в комплекте

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о грядущих смартфонах компании Apple, выход которых ожидается осенью этого года. Утверждается, что линейка iPhone 12 не получит комплектных наушников. Судя по всему, Apple хочет, чтобы как можно больше пользователей перешло на беспроводные наушники AirPods, которые и без того являются самыми популярными в мире. Отметим, что начиная с первого iPhone купертиновцы всегда клали в коробку со смартфоном наушники.

Что до iPhone 12, то им прочат новую топовую платформу Apple A14, поддержку мобильных сетей пятого поколения, 4-6 ГБ оперативной памяти, минимум 128 ГБ флэш-памяти, обновленные дисплеи и улучшенные камеры.