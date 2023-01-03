Новые iPhone 15 будут собраны из титана

Официальная презентация смартфонов Apple прошла всего три месяца назад, но уже сейчас инсайдеры активно начали публиковать слухи о грядущем iPhone 15. Например, сегодня поставщики секретной информации рассказали нам интересные данные о том, что iPhone 15 Pro будет собран в корпусе из титана вместо алюминия, к которому все привыкли. Это, конечно, сделает устройство прочнее при том же весе, но стоимость производства корпуса из титана гораздо более высокая, так что потенциальному покупателю в конечном итоге придётся заплатить гораздо больше за данный флагман. И это при учёте того, что iPhone 14 Pro уже достаточно дорогое удовольствие, за которое приходится отдавать внушительные деньги. Но на этом инновации компании не заканчиваются.

Также производитель планирует увеличить объём оперативной памяти в смартфоне до 8 ГБ вместо 6 ГБ, которые сейчас используются во флагманском устройстве текущего поколения. И, естественно, производитель вновь улучшит систему камер, которая получит более продвинутый перископ — пользователи смогут снимать снимать отдалённые объекты в более высоком качестве, получая контент в высоком разрешении. На текущий момент это все детали, которые нам удалось получить, но даже с ними можно уверенно заявить, что устройство нового поколения будет пользоваться внушительным спросом, потому что апгрейд явно заметен. И, стоит напомнить, этот смартфон перейдёт на USB Type-C, что немаловажно в современных реалиях использования.