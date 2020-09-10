Новые игровые мониторы BenQ Mobiuz более захватывающий звук и визуальные эффекты

BenQ анонсировала игровые мониторы EX2710 и EX2510, первые в своей новой серии Mobiuz. В отличие от существующих дисплеев BenQ, ориентированных на киберспорт, экраны Mobiuz ориентированы на звуковое и визуальное погружение с использованием некоторых интересных технологий, таких как динамики HDRi и treVolo.

В обоих моделях монитор используется встроенный датчик освещенности, который может активно определять уровни внешней освещенности. HDRi - это собственная запатентованная технология BenQ, сокращение от интеллектуального HDR. Он призван стать более адаптируемой версией HDR, включающей также специальные режимы для игрового и кинематографического контента. Это идеально подходит для современных игр с их богато прорисованными сценами и безупречной детализацией.

Оба дисплея Mobiuz оснащены специальными динамиками высокого класса, разработанными звукоинженерами BenQ treVolo. С двумя динамиками мощностью 2,5 Вт, цифровым сигнальным процессором и тремя настраиваемыми звуковыми режимами вы сможете выбрать настройку звука в соответствии с моментом. Мониторы содержат 20 уровней настроек Light Tuner, каждый из которых настроен для разных игровых жанров. Также мониторы оснащены IPS-панелью с разрешением 1920 x 1080 пикселей, поддержкой FreeSync Premium и частотой обновления 144 Гц.