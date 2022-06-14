Новые игровые наушники-вкладыши HyperX Cloud MIX Buds оценены в 149 долларов

HyperX представила беспроводную игровую гарнитуру-вкладыши Cloud MIX Buds. Они выполнены в True Wireless (TWS) дизайне и поддерживают беспроводное подключение с помощью адаптера 2,4 ГГц с малой задержкой для игр и Bluetooth 5.2.

Cloud MIX Buds оснащены 12-мм динамическими драйверами и технологией DTS Headphone:X. Наушники предлагают объемный звук 7.1, что дает преимущество в играх. Расширенные настройки доступны с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Наушники-вкладыши Cloud MIX Buds отличаются фирменным дизайном HyperX. В комплекте есть силиконовые амбушюры трех размеров. Зарядный чехол защищает наушники Buds от повреждений. Время автономной работы Cloud MIX Buds достигает 33 часов работы без подзарядки.

HyperX Cloud MIX Buds будет продаваться по рекомендованной цене 149,99 долларов.