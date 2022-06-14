Новые игровые наушники-вкладыши HyperX Cloud MIX Buds оценены в 149 долларов

HyperX представила беспроводную игровую гарнитуру-вкладыши Cloud MIX Buds. Они выполнены в True Wireless (TWS) дизайне и поддерживают беспроводное подключение с помощью адаптера 2,4 ГГц с малой задержкой для игр и Bluetooth 5.2.

Cloud MIX Buds оснащены 12-мм динамическими драйверами и технологией DTS Headphone:X. Наушники предлагают объемный звук 7.1, что дает преимущество в играх. Расширенные настройки доступны с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Наушники-вкладыши Cloud MIX Buds отличаются фирменным дизайном HyperX. В комплекте есть силиконовые амбушюры трех размеров. Зарядный чехол защищает наушники Buds от повреждений. Время автономной работы Cloud MIX Buds достигает 33 часов работы без подзарядки.

HyperX Cloud MIX Buds будет продаваться по рекомендованной цене 149,99 долларов.
SteelSeries выпускает новую серию игровых гарнитур Arctis No…
Компания SteelSeries представила свою новейшую игровую гарнитуру серии Arctis Nova Pro, которая, по утвер…
Представлены беспроводные наушники Boult Audio Airbass XPods…
Сегодня были представлены новые беспроводные наушники Boult Audio Airbass XPods Pro TWS с функцией шумопо…
Razer анонсировала новые гарнитуры Barracuda…
Razer сегодня анонсировал новые наушники Barracaduda и Barracaduda Pro, а также обновил существующую верс…
OnePlus представит Bullets Wireless Z2 на своем мероприятии…
Сегодня OnePlus, объявила дату когда она представит 10 Pro для мировых рынков. Но оказывается, что телефо…
Выпущены беспроводные наушники Truke Buds S2…
Быстрорастущий производитель аудиоаксессуаров в Индии, компания Truke представила в Индии свои новейшие н…
Заказы на AirPods 3 сократились более чем на 30%…
Еще в октябре прошлого года, Apple официально представила свои новые AirPods 3. Они являются новейшими в …
Беспроводные Bluetooth-наушники Huawei FreeBuds 5i оценены в…
Компания Huawei объявила о выпуске беспроводных Bluetooth-наушников FreeBuds 5i. Цена новинки составляет …
Представлены новые беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 A…
Сегодня были представлены новейшие беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 ANC TWS. BOAT Airdopes 500 осн…
Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном
Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?Обзор Sony WF-1000XM4. Лучшие TWS-наушники с шумоподавлением?
Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладышиОбзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши
Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсоромОбзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзером и сенсором
Обзор Creative ChatMax HS-720 V2. Разговорная гарнитура для удаленной работы и учебыОбзор Creative ChatMax HS-720 V2. Разговорная гарнитура для удаленной работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor