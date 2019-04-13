Новые мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 730 и 665 для устройств среднего уровня

Qualcomm расширила свои мобильные платформы новейшими Snapdragon 730, 730G и 665. Snapdragon 730 основан на 8-нм технологическом узле и использует ядра Kyro 470 со скоростью до 2,2 ГГц с графическим процессором Adreno 618. Он также оснащен модемом Snapdragon X15 LTE, обеспечивающим скорость загрузки до 800 Мбит/с и одним из первых, готовым к использованию Wi-Fi 6.

Сфокусированная на играх версия Snapdragon 730G обладает элитными игровыми функциями, такими как улучшенный графический процессор Adreno 618 для ускорения графического рендеринга до 15%, оптимизация для ряда игр с наивысшим рейтингом, Jank Reducer для снижения заиканий до 90 % в играх, работающих на скорости 30 кадров в секунду, Anti-Cheating Extensions, чтобы держать игроков на одном игровом поле, и менеджер задержек Wi-Fi для оптимизации сетевых настроек и конфигураций для плавного игрового процесса.

Snapdragon 665 построен на 11-нм техпроцессе и использует ядра Kryo 260 с графическим процессором Adreno 610. Его модем Snapdragon X12 LTE обеспечивает скорость загрузки до 600 Мбит/с и встроенное соединение 802.11ac WiFi. Интернет-провайдер Snapdragon Spectra 165 может поддерживать расширенные функции камеры, такие как фотосъемка в высоком разрешении с разрешением до 48 мегапикселей, гибридный автофокус, оптический зум и тройная настройка камеры. Коммерческие устройства, оснащенные новыми мобильными платформами, будут доступны с середины этого года.