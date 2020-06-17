Новые модели видеокарт Geforce RTX 3090 и Geforce RTX 3080 с использованием архитектуры Ampere

В сети снова появилась информация о стадии разработки новой технологии Ampere от Nvidia. Опираясь на эти данные, немецкое издание Igor`s Lab выпустило свой прогноз графика производства новой серии чипсетов Nvidia 7nm Geforce RTX 30-series. Со слов указанного источника вариант системы охлаждения Founders Edition, данные о которой распространились по интернету, является одним из двух возможных решений для Nvidia. При этом компания, по всей видимости, тестирует еще и другую технологию от конкурирующего бренда, ранее работавшего с ней.

Новинка, с ярким названием, Ampere в настоящее время находится на этапе DVT (Design Validation Test), когда инженеры Nvidia проводят тесты возможных конструктивных решений на предмет таких показателей как производительность, стоимость и возможный срок службы. Кулер системы Founders Edition, по слухам, стоит около 150$, что, скорее всего, близко к правде. Одной из его особенностей является так называемая паровая камера, которая должна улучшить параметры охлаждения.

Учитывая упомянутую стадию разработки (DVT) Igor`s Lab спрогнозировали все оставшиеся этапы над новым чипсетом, включая запуск продаж. В данном прогнозе издание основывалось на данных о прошлых запусках новых продуктов как от Nvidia так и от AMD, что может говорить о высокой степени точности данного прогноза. По их версии, если не произойдёт каких-либо серьёзных провалов, Nvidia должны получить рабочую модель новой видеокарты с архитектурой Ampire уже в следующем месяце. Массовое же производство с использованием системы Founders Edition возможно будет запущено уже в сентябре. Неясным остаётся только вопрос о том, какие из существующих модификаций своей продукции GeForce RTX 3090 или GeForce RTX 3080 будут в первую очередь прокачены при помощи новой технологии. При этом в Igor`s Lab считают возможными кандидатами на апгрейд и карты более ранних версий как это уже было сделано, когда неизвестный производитель из Гонконга выпустил самые первые образцы GeForce RTX 2060, кот прямиком были направлены на полки магазинов для предварительной оценки пользователями. После этого маневра Foxconn наладила массовое производство этих видеокарт для широкого круга потребителей. Не исключено, что аналогичный сценарий выхода на рынок будет использован Nvidia в этот раз и мы увидим апробирование технологии Ampere на GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3060. Ждать осталось недолго.