Новые мониторы HP спасут зрение пользователя

Компания HP активно заботится о зрении своих пользователей, постоянно выпуская различные обновления или полноценные новые модели, которые отлично справляются с поставленными задачами. К примеру, HP E-Series-мониторы обзавелись функцией Eye Ease, которая защищает зрение пользователя от различных нагрузок во время длительной работы в офисе или дома. Производитель считает, что данный монитор способен сильно снизить нагрузку на зрение пользователя, что позволит более комфортно работать с документами, таблицами или любым другим контентом. Правда, пока что мы не знаем о сроках поставки нового монитора и о его стоимости, что крайне важно для конечного покупателя, который не шибко горит желанием тратить громадные деньги на монитор.