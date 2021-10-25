Новые мониторы Philips Momentum для Xbox

Philips запускает новую линейку игровых мониторов Philips Momentum, разработанные для Microsoft Xbox. В линейке есть две разные модели: одна с 27-дюймовым дисплеем, а другая с 32-дюймовым дисплеем, обе имеют разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц и HDMI 2.1.

Мониторы Philips Momentum разработаны для подтвержденной Xbox производительности с сверхчетким разрешением 4K при минимальной частоте обновления 120 Гц, поддержкой HDR, VRR (переменной частотой обновления) для плавной игры с малой задержкой. Philips Momentum 329M1RV сертифицирован VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает значительное улучшение по сравнению с обычными дисплеями SDR, обеспечивая потрясающую яркость, контраст и цвета. Philips Momentum 279M1RV сертифицирован VESA DisplayHDR 600 с максимальной яркостью 600 нит и расширенной цветовой гаммой для реалистичной визуализации эффектов в играх и фильмах. Этот плавный игровой процесс без разрывов и максимальной производительности также обеспечивается AMD FreeSync Premium для Philips Momentum 329M1RV.
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