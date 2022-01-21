Новые наушники OneOdio Pro 10 предлагают высокое качество звука по доступной цене

OneOdio — многообещающий бренд в аудиоиндустрии, известный тем, что предлагает высококачественные наушники с отличным звуком по доступным ценам. На этот раз бренд выпустил наушники OneOdio Pro-10 , предназначенные для диджеев, меломанов и любителей музыки.

OneOdio Pro-10 имеет сертификацию Hi-Res и оснащен мощными 50-миллиметровыми драйверами с двойной диафрагмой, которые обеспечивают более выразительную и реалистичную звуковую сцену. Наушники также предлагают очень сильные басы, которые идеально подходят для диджеинга, поскольку позволяют уху слышать более широкий диапазон низких частот, не теряя связи со средними и высокими частотами.

Наиболее важной особенностью этих наушников является возможность двойного подключения. OneOdio Pro-10 можно использовать с помощью стандартного для музыкантов кабеля 6,35 мм и потребительского стандарта 3,5 мм. Провода входят в комплектацию, поэтому нет необходимости во внешних переходниках. Наличие двух аудиопортов в наушниках позволяет последовательно подключать дополнительные комплекты наушников, что является редкостью для большинства коммерческих гарнитур.

С точки зрения дизайна OneOdio Pro-10 обладает отличной функциональностью благодаря вращающимся чашкам, обеспечивающим прослушивание одним ухом. Наушники имеют амбушюры из кожзаменителя с эргономичным оголовьем, которое обеспечивает 1,5-дюймовую регулировку.
Комментарии и отзывы OneOdio Pro 10
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