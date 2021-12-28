Новые наушники Oppo Enco Air2

Oppo работает над новыми беспроводными наушниками TWS под брендом Enco Air. Oppo Enco Air2 станет преемником Oppo Enco Air, выпущенного ранее в этом году.

Согласно отчету, Oppo Enco Air2 выйдет в продажу либо в конце января, либо в начале февраля 2022 года в Индии. К сожалению, характеристики наушников не разглашаются. Ожидается, что они будут иметь дизайн, аналогичный Enco Air. Enco Air2 может иметь длинный стержень, напоминающий AirPods. Oppo Enco Air2 будут иметь лучшее время автономной работы, лучшее качество звука и функции, чем у Enco Air. Oppo Enco Air имели такие функции, как сверхнизкая задержка 47 мс и алгоритм глубокой нейронной сети, который, как утверждается, обеспечивает улучшенное качество связи. Что касается аккумулятора, Enco Air TWS 4-часовую автономную работу. Они имеют поддержку быстрой зарядки 10 Вт через порт USB Type-C.