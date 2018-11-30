Новые наушники Soul Electronics действуют как ваш персональный тренер

Новая Bluetooth-гарнитура SOUL, Run Free Pro Bio может работать, как персональный тренер сопровождает вас.

Это не первые наушники, ориентированные на тренировки,но они кажутся самыми амбициозными. Используя анализ походки с использованием искусственного интеллекта, наушники измеряют длину и ширину шага, каденцию, симметрию, баланс и даже угол наклона головы, чтобы дать вам рекомендации.

Приложение Soul Run - позволит сформировать четкое и организованное представление статистики вашей тренировки. Опция «Риск травматизма» даст подробный отчет о нагрузке и балансе, которую вы оказываете на каждую ногу, чтобы повысить эффективность работы и снизить риск травматизма.

Наушники Run Free Pro Bio имеют до 11 часов воспроизведения, а также светодиодные индикаторы и светоотражающий кабель, сохраняя безопасность в ночное время. Наушники имеют защиту от влаги и поставляются с несколькими размерами наконечников для идеальной подгонки. Ориентировочная цена 249,90 долларов, доступны в красном и сером цвете.