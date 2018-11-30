Новые наушники Soul Electronics действуют как ваш персональный тренер

2018-11-30, Автор - Anna; Продукт - SOUL Run Free Pro Bio; [88]
Новая Bluetooth-гарнитура SOUL, Run Free Pro Bio может работать, как персональный тренер сопровождает вас.

Это не первые наушники, ориентированные на тренировки,но они кажутся самыми амбициозными. Используя анализ походки с использованием искусственного интеллекта, наушники измеряют длину и ширину шага, каденцию, симметрию, баланс и даже угол наклона головы, чтобы дать вам рекомендации.

Приложение Soul Run - позволит сформировать четкое и организованное представление статистики вашей тренировки. Опция «Риск травматизма» даст подробный отчет о нагрузке и балансе, которую вы оказываете на каждую ногу, чтобы повысить эффективность работы и снизить риск травматизма.

Наушники Run Free Pro Bio имеют до 11 часов воспроизведения, а также светодиодные индикаторы и светоотражающий кабель, сохраняя безопасность в ночное время. Наушники имеют защиту от влаги и поставляются с несколькими размерами наконечников для идеальной подгонки. Ориентировочная цена 249,90 долларов, доступны в красном и сером цвете.

Комментарии:
Samsung откажется от 3,5-мм...
Samsung откажется от 3,5-ммНа современном рынке смартфонов уже давно все отказались от 3,5-мм разъема для наушников. Это даже не нов...
Живые фото смартфона Vivo 1814 подтвержд...
Живые фото смартфона Vivo 1814 подтверждСетевые источники поделились живыми фотографиями недорогого смартфона Vivo 1814, который еще не был предс...
Представлен бюджетный корпус SilentiumPC...
Представлен бюджетный корпус SilentiumPCКомпания SilentiumPC пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Regnum RG2 TG, которая относится...
Samsung Galaxy S10 получит 12 гигабайт О...
Samsung Galaxy S10 получит 12 гигабайт ОНекоторое время назад все удивлялись тому, что компании начали устанавливать на свои смартфоны 10 гигабай...
Samsung Electronics обокрали...
Samsung Electronics обокралиВ сети разгорелся новый скандал, в котором вновь фигурирует Samsung Electronics. Однако, теперь к компани...
EIZO FlexScan EV2457 создан для бизнеса...
EIZO FlexScan EV2457 создан для бизнесаДалеко не всегда разработчики создают именно игровые мониторы. На рынке есть громадная армия тех, кто за ...
Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофо...
Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. МикрофоПродолжая изучение инструментов для проведения потоковых трансляций и записи подкастов, сегодня мы деталь...
Archos Oxygen 101 S выглядит привлекател...
Archos Oxygen 101 S выглядит привлекателВ последнее время информации о новых планшетах практически нет — может сложиться впечатление, что произво...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и TwitchОбзор Trust GXT 252+ EMITA Plus. Микрофон для стримов на Youtube и Twitch
Обзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других RyzenОбзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других Ryzen
Обзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагманОбзор Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Технологичный Android флагман
Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулераОбзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера
Обзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрациейОбзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрацией
Предварительный обзор Spire Ergo. Удобна...
Предварительный обзор Spire Ergo. УдобнаНа современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы може...
Обзор Make More! Неплохой кликер...
Обзор Make More! Неплохой кликерВ последнее время на мобильном рынке появилось очень много кликеров. Причина весьма простая — создавать т...
Обзор Slash of Sword. Неплохая арена...
Обзор Slash of Sword. Неплохая аренаМеня сразу заинтересовала игра Slash of Sword, ведь она выглядит очень привлекательно и боевая механика з...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor