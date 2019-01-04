Новые наушники от компании Klipsch

Klipsch продемонстрирует на CES целый ряд аудиоаппаратуры, включая беспроводные наушники, которые заряжаются в чехле, напоминающим зажигалку Zippo.

T5 True Wireless будет стоить 199 долларов за комплект, это на 40 долларов дороже, чем AirPods, хотя чехол для зарядки наверняка привлечет внимание больше, чем вариант у Apple. Наушники имеют овальные наконечники и должны работать около восьми часов без подзарядки. Линейка T5 от Klipsch включает в себя множество наушников, в том числе проводной комплект, с шейным ремешком. Они будут стоить от 59 до 199 долларов и будут доступны весной.