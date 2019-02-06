Новые наушники от компании Logitech

Компания Logitech представила четыре игровые гарнитуры серии G это G935, G635, G432 и G332. Logitech не раскрывает подробные детали, но они утверждают что они обладают чистым и современным интерфейсом.

G935 за 170 долларов и G635 за 140 долларов - это первые наушники с 50-мм динамиками Pro-G, которые объединят серьезный бас с круглым звуковым профилем. Они также являются самыми яркими из всех с RGB-подсветкой и 7.1-канальным DTS Headphone: X 2.0 Surround Sound. Единственным существенным отличием является возможность подключения: G935 - это беспроводная модель с 12-часовым прослушиванием, а G635 сторонник проводного подключения. G432 за 80 долларов и G332 за 60 долларов не оснащены какими то либо ярко выраженными способностями, но вы также получите наушники с 50-мм динамиками. G432 предлагает 7.1-канальное аудио, а G332 - предназначены для контента со стерео.