Компания Sony представила новые наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM3.

В скором времени в наушниках будет доступна функция Alexa. Данное обновление придет через специальное приложение для Sony. Это означает, что одним нажатием кнопки вы можете попросить виртуального помощника воспроизводить музыку, пропускать треки, отвечать на ваши поисковые запросы и управлять подключенным устройством умного дома. Более того, обновление также будет доступно для двух старых моделей 1000X: WH-1000XM2 и WI-1000X. Флагманские наушники Sony с шумоподавлением уже предлагают прямой доступ к Google Assistant.