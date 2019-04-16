Новые наушники с шумоподавлением Surface Morrison

Surface совместно с Microsoft работает над новыми наушниками под кодовым названием Morrison.

Пока не ясно, будут ли они работать как то иначе, чем существующие накладные уши, будет ли существовать кабель, но было бы неразумно ожидать полностью беспроводной дизайн. В новых наушниках мы получим интеграцию с Cortana, пассивное шумоподавление и хорошее качество звука. Вероятнее всего наушники выйдут в октябре или ноябре 2019 года. Ожидается что они выпустят очередного конкурента между наушниками Apple.