Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad P14 и P15 для профессионалов

Компания Lenovo представила два новых ноутбука - ThinkPad P14s и ThinkPad P15s. Они ориентированы для опытных пользователей, таких как инженеры, 3D-дизайнеры и студенты, которым необходимо запускать приложения для проектирования, такие как AutoCAD, Revit и Solidworks.

Обе новинки получили новейшие процессоры Intel Core 10-го поколения, включая Core i7-10810U. Lenovo также сделала доступными опции графических процессоров NVIDIA Quadro, поэтому ноутбуки должны обеспечивать достаточно энергии.

Ноутбуки могут похвастаться WiFi 6, объемом до 2 ТБ, поддержкой Ubuntu и Red Hat Linux. Дисплеи предлагают поддержку до 4K UHD с Dolby Vision HDR и заводской калибровкой цвета X-Rite Pantone для более точного цвета и более четкого изображения. Lenovo также заявляет, что ноутбуки получили до 14 часов автономной работы. ThinkPad P14s оценен в $1600, а P15s в $ 1580.