Новые новости о Nokia 9 PureView

5 декабря HMD Global проведет мероприятие в Дубае, ОАЭ. Реалисты ожидают что, будут показаны смартфоны такие как Nokia 8.1, Nokia 7.1 Plus и всеми ожидаемый Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели.

Было продемонстрировано трехмерное изображение корпуса. Как мы видим что все на месте - вырез для двух динамиков внизу с отверстием USB-C между ними, клавиша регулировки громкости и клавиши питания на стороне и небольшое отверстие для микрофона, снижающего шум. На задней панели также семь круглых отверстий - один для светодиодной вспышки, один для PDAF-лазера и пять вырезов для камер.