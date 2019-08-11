Новые подробности Motorola OnePro

Сообщается также об использовании другими датчиками с широкоугольной оптики и телеобъектива, но их детальные характеристики неизвестны. Новинку оснастят 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с полукруглым вырезом для селфи-модуля.Согласно публикации на сайте PocketNow, аппарат получит модуль основной камеры из четырех сенсоров, включая основной с разрешением 48 Мп, фокусным расстоянием 13-81 мм и системой двойной оптической стабилизации изображения. Он будет поддерживать технологию объединения пикселей для создания одного 12-мегапиксельного изображения с улучшенной светочувствительностью.Стоимость модели составит 429 долларов.