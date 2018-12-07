Новые подробности и дизайн OnePlus 6T McLaren Edition

Просочившиеся маркетинговые изображения дают представления как о дизайне, так и о некоторых ключевых характеристиках. С лицевой стороны McLaren Edition выглядит неотличимой от обычного OnePlus 6T. Но сзади OnePlus внес некоторые довольно значительные изменения. Gone - это одноцветная панель, которая может похвастаться узором из углеродного волокна. Это сочетается с оранжевым оттенком, который был добавлен к нижнему краю стекла и простирается в стороны. Так же добавлен фирменный логотип McLaren.

Модель оснащена Snapdragon 845 от Qualcomm и колоссальными 10 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора остается неизменной на уровне 3700 мАч. OnePlus 6T поддерживает технологию более быстрой зарядки Warp Charge 30, которая может обеспечить «дневную силу за 20 минут». OnePlus анонсирует OnePlus 6T McLaren Edition Speed ​​Orange 11 декабря.