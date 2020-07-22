Новые подробности о грядущем флагмане Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Совсем скоро компания Samsung официально выпустит семейство смартфонов Galaxy Note 20.

В сети появились изображения и подробные характеристики будущего флагмана - Galaxy Note 20 Ultra. Смартфон будет поставляться с 6,9 дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-O с поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и круглым отверстием для 10 МП фронтальной камерой.

На спине расположился довольно большой модуль, который объединяет 108-Мп объектив с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 12-Мп сверхширокоугольный объектив и 12-Мп телефото модуль. Камера получит двукратный оптический и 50-кратный цифровой зум.

Под капотом должен находиться восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus или Samsung Exynos 990, в паре с 12 ГБ ОЗУ. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки. И так как это устройство Note мы можем ожидать S Pen с соответствующим цветом.