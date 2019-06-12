Новые подробности о грядущих Samsung Galaxy Note 10 Pro и Galaxy Note 10 Pro

Рендеры, опубликованные несколько дней назад, предполагают, что грядущий Samsung Galaxy Note 10 будет иметь совершенно новый дизайн, который знаменует собой существенную эволюцию от Note 9 и других последних моделей. В этом году Note будет выпущен в двух размерах: гигантский 6,75-дюймовый Note 10 Pro и 6,3-дюймовый Note 10, которые имеют общий внешний вид.

Различаться они будут и минимальным объемом встроенной памяти — 128 и 256 ГБ соответственно. Максимальные 1 ТБ встроенной памяти будут доступны только у Pro-версии. Примечательно, что при разительной разнице в формате, оба гаджета якобы получат одинаковую батарейку на 4170 мАч. Скорее всего, Samsung заполнит разницу в пространстве отличием конфигурации камеры. Заряжать устройства будут не рекордные 45-Вт зарядки, а более привычные 25-ваттные. В основе чипсета будут лежать платформы Snapdragon 855 или Exynos 9825, но это пока лишь предположение. Ожидается, что смартфоны представят на мероприятии Unpacked 2019 в августе.