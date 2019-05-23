Новые подробности о iPhone 11

Ожидается, что iPhone 11 следующего поколения и iPhone 11 Max, как и предшествующие им устройства, будут иметь большие AMOLED-дисплеи с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов. Apple готовит обновленную систему Face ID, которая позволяет использовать ее под более широкими углами, чем это возможно в настоящее время.

Самым большим обновлением будет тройная компоновка камеры в квадратном выступе. Появится третий 12-мегапиксельный датчик в паре с широкоугольным объективом, который будет поддерживать поле зрения в 120 градусов. Компания также добавит более совершенную светодиодную вспышку, которая не будет увеличиваться в размерах, но должна быть ярче и освещать больше окружающей среды.

На задней панели появится новое покрытие, подобное матовому стеклу. Линейка iPhone 11 также будет поставляться с обновленным программным обеспечением iOS 13. Завершением обновления для iOS 13 должна стать обновленная версия Siri, которая будет поддерживать более продвинутую поддержку нескольких команд, значительные улучшения общего понимания и небольшие улучшения контекстного понимания. Официальный анонс новых iPhone ожидается этой осенью.