Новые подробности о смартфоне Honor View 20

Honor View 20 станет преемником Honor View 10. Он, вероятнее всего будет представлен 22 января в Париже на мероприятии, для которого компания уже отправила приглашения.

View 20, вероятно, станет первым телефоном бренда, в котором используется самообучающаяся камера. Сегодня через профиль пользовательского агента, размещенный на его веб-сайте, Honor обнаружил еще более подробную информацию о View 20.

Его разрешение экрана будет 2310x1080, смартфон будет работать под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. Для разных регионов он будет называться под разными моделями такие как: PCT-AL10, PCT-TL10 и PCT-L29. Сертификат 3C также говорит нам, что телефон будет поддерживать быструю зарядку 22,5 Вт. Поскольку он станет новым флагманом Honor, мы ожидаем, что он будет оснащен чипсетом Kirin 980.