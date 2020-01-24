Новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy Z Flip

В просторах интернета продолжают делиться характеристиками нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

По слухам, новинка получит 6.7 дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с технологией Samsung Ultra Thin Glass. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

За производительность Galaxy Z Flip будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 855+ в паре 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Новинка также получит двойную камеру на 12 Мп + 12 Мп. Сканер отпечатков пальцев в устройстве разместят на боковой грани. Презентация смартфона Samsung Galaxy Z Flip состоится 11 февраля 2020 года.