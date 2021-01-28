Новые примеры 100-кратного зума Samsung Galaxy S21 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал очередную порцию фотографий, сделанных на тыльную камеру флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra. На этот раз демонстрируется работа сверхширокоугольного модуля с зумом 0,6х, основного модуля без зума, модулей с 3- и 10-кратным оптическим зумом и фото с 30- и 100-кратным цифровым зумом.

Напомним, что смартфон оснащается фронтальной камерой разрешением 40 Мп и тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, записью видео в 4K при 60 к/с, а также модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами.

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