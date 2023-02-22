Новые примеры фото с Xiaomi 13 Pro перед глобальным релизом

Руководитель компании Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новые фотографии с основной камеры флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro. Сделано это было в преддверии глобального запуска новинки, который запланирован на 26 февраля. Снимки были выполнены на главный 23-мм модуль, сверхширокоугольный 14-мм и модуль с 75-мм телеобъективом.

Напомним, что Xiaomi 13 Pro оснащается 6,73-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED Е6 с разрешением 3200:1440 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 120, яркостью 1200-1900 кд/кв.м, топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптикой Lecia и стабилизацией HyperOIS), 50 Мп (75-мм объектив на датчике S5KJN1) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4820 мАч, поддержкой 120-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-обратной беспроводной зарядок, версиями с керамической и «кожаной» задней панелями, защитой от пыли и воды (IP68), а также адаптером Wi-Fi 6E.

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