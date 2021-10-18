Новые процессоры Apple M1 Pro и M1 Max поднимают собственные чипы на новый уровень

Apple официально анонсировала свои самые мощные чипы: M1 Pro и M1 Max, усовершенствованные версии чипа M1 , дебютировавшего прошлой осенью и ставшего сердцем новых моделей MacBook Pro.

Для M1 Pro Apple обещает на 70 процентов лучшую производительность процессора и вдвое большую графическую производительность по сравнению с M1. В то время как базовая архитектура M1 Pro остается такой же, Apple значительно улучшила аппаратное обеспечение, выпустив 10-ядерный ЦП, который предлагает восемь ядер производительности и два ядра эффективности, а также 16-ядерный графический процессор с 2048 исполнениями. Новый чип также поддерживает больше оперативной памяти с вариантами конфигурации до 32 ГБ, хотя как и в M1, память по-прежнему интегрирована непосредственно в сам чип, с пропускной способностью памяти 200 ГБ / с. Всего у M1 Pro 33,7 миллиарда транзисторов, что примерно в два раза больше, чем у M1.

Но Apple не останавливается на достигнутом: она также анонсировала еще более мощный M1 Max, который имеет ту же конфигурацию 10-ядерного процессора, с восемью ядрами производительности и двумя ядрами эффективности. Но M1 Max удваивает пропускную способность памяти (до 400 ГБ / с), RAM (до 64 ГБ памяти) и GPU (с 32 ядрами, 4096 исполнительными блоками и в четыре раза производительностью графического процессора по сравнению с оригинальным M1). M1 Max имеет 57 миллиардов транзисторов, что делает его крупнейшим чипом, созданным Apple. Новый чип также означает, что вы можете подключить до четырех внешних дисплеев к одному устройству.

Для сравнения, оригинальный M1 предлагал классическое сочетание восьми ядер процессора Arm: четыре высокопроизводительных ядра для более сложных задач и четыре высокоэффективных ядра для продления срока службы батареи. M1 также предлагал семиядерный или восьмиядерный графический процессор, в зависимости от модели компьютера, и имел только 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Apple также рассказала, что новые чипы M1 Pro и M1 Max предлагают в 1,7 раза лучшую производительность процессора на ватт по сравнению как с обычным M1, так и с неуказанными четырехъядерными и восьмиядерными чипами для ноутбуков - хотя компания не привела точных цифр.

Комментарии и отзывы Apple M1 Pro
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