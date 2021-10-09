Новые процессоры MediaTek Dimensity поражают производительностью

Ходят слухи, что флагманские процессоры MediaTek Dimensity следующего поколения будут основаны на новой архитектуре ARMv9. В самой последней из этих утечек утверждается, что MediaTek может быть одной из первых компаний, разместивших заказы на 4-нм на литейных заводах TSMC. Теперь же были раскрыты основные характеристики нового процессора — они впечатляют. Согласно изданию Digital Chat Station, процессор Dimensity 2000 будет иметь одно основное ядро ​​Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A710 и четыре ядра A510. Это очень похоже на установку на Snapdragon 898 и Exynos 2200, которая будет основана на 4-нм техпроцессе Samsung. Кроме того, из-за различных трудностей и запретов для Huawei, данный процессор будет первым в мире, использующий Mali-G710 MC10. Согласно официальным данным ARM, G710 является преемником G78 и должен дать 20% прирост скорости и 35% повышение производительности для задач машинного обучения.

Однако Samsung, с другой стороны, ожидает, что он будет примерно на 30% быстрее, чем старые чипы Mali, которые использовал производитель. Впрочем, пока что прогнозирование прироста производительности — достаточно неправильный подход. Дождаться релиза устройств с этими наборами микросхем будет более разумным вариантом для измерения истинной производительности в реальных сценариях использования. Благо, ждать осталось не так уж и много — все три чипа от разных производителей должны быть официально представлены в конце этого года или в январе.