Новые проекторы Sony являются самыми яркими и высокотехнологичными

Sony представила три новые модели 4K в своей линейке проекторов для домашних кинотеатров, возглавляемой флагманским лазерным проектором VPL-GTZ380 4K SXRD.

Цены на проектор начинаются от скромных 7 999 долларов США до потрясающих 88 000 долларов США. Компания Sony заявила, что эти новые проекторы представляют собой нечто большее, чем просто обновление функций или спецификаций, а, скорее, включают в себя новые технологии и шаг вперед в технологии проецирования.

Технология 4K SXRD от Sony, является их новым способом проецирования, что дает гораздо более высокое разрешение, чем традиционный чип 2K DLP. В нем используется трехпанельная система, которая сочетается с усовершенствованным лазерным световым двигателем, который, по словам Sony требует меньшей фильтрации цвета и это сводит к минимуму потери яркости. В результате Sony обещает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3, а не 97%, как обычно.

Все три новые модели имеют динамический усилитель HDR для более темных оттенков черного и более ярких ярких объектов. Это особенно помогает выделяться на фоне без увеличения видеошума.

Еще одна технология, включенная Sony, называется создание реальности, она встроена в чип 4K X1, который долгое время использовался в их телевизорах 4K. В этих проекторах эта технология создания реальности анализирует каждую сцену для улучшения контента 4K, а также деталей и текстур. Контент с разрешением 2K или Full HD можно масштабировать до 4K, а затем оптимизировать для большего удовольствия от просмотра.

Комментарии и отзывы Sony VPL-GTZ380 4K SXRD
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